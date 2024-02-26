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В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні

Київ • УНН

 • 177827 перегляди

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, повітряний простір України залишатиметься закритим доти, доки не буде надано гарантії безпеки.

В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні

В Україні повітряний простір не відкриють, якщо не буде гарантій безпеки. З цього приводу також працюють закордонні партнери. Також має бути закрите питання страхування. Про це журналісту УНН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ніхто (повітряний – ред.) простір не відкриє, якщо не буде гарантій безпеки – це природня річ. На сьогодні працюють в тому числі закордонні наші друзі з цього приводу. Як тільки будуть готові відповідні процедури ми відразу з вами можемо до цього повертатися

- сказав Данілов.

Також Данілов заявив, що також має бути вирішене питання страхування.

"Якщо не буде питання безпеки закрите, якщо не буде закрите питання страхування, якщо ми не будемо розуміти в який спосіб це все буде відбуватися, то вкрай складно все це буде вирішувати", - розповів Данілов.

Доповнення

25 лютого віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору. 

26 лютого керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що влада працюємо над відкриттям одного з аеропортів.

Також Єрмак зауважував, що якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється. 

Анна Мурашко

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