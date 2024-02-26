В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні

В Україні повітряний простір не відкриють, якщо не буде гарантій безпеки. З цього приводу також працюють закордонні партнери. Також має бути закрите питання страхування. Про це журналісту УНН повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Ніхто (повітряний – ред.) простір не відкриє, якщо не буде гарантій безпеки – це природня річ. На сьогодні працюють в тому числі закордонні наші друзі з цього приводу. Як тільки будуть готові відповідні процедури ми відразу з вами можемо до цього повертатися