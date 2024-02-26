В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

В Украине воздушное пространство не откроют, если не будет гарантий безопасности. По этому поводу также работают зарубежные партнеры. Также должен быть закрыт вопрос страхования. Об этом журналисту УНН сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никто (воздушное - ред.) пространство не откроет, если не будет гарантий безопасности - это естественная вещь. На сегодня работают в том числе зарубежные наши друзья по этому поводу. Как только будут готовы соответствующие процедуры мы сразу с вами можем к этому возвращаться", - сказал Данилов.

Также Данилов заявил, что также должен быть решен вопрос страхования.

"Если не будет вопрос безопасности закрыт, если не будет закрыт вопрос страхования, если мы не будем понимать каким образом это все будет происходить, то крайне сложно все это будет решать", - рассказал Данилов.

Дополнение

25 февраля вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства.

26 февраля руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что власти работаем над воткрытием одного из аэропортов.

Также Ермак отмечал, что если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается.