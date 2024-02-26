Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  9483 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  75278 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  105835 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  115054 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  114667 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  115495 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  140769 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  152228 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  139207 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133913 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:57  •  9483 просмотра

Read in English

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

В Украине воздушное пространство не откроют, если не будет гарантий безопасности. По этому поводу также работают зарубежные партнеры. Также должен быть закрыт вопрос страхования. Об этом журналисту УНН сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никто (воздушное - ред.) пространство не откроет, если не будет гарантий безопасности - это естественная вещь. На сегодня работают в том числе зарубежные наши друзья по этому поводу. Как только будут готовы соответствующие процедуры мы сразу с вами можем к этому возвращаться", - сказал Данилов.

Также Данилов заявил, что также должен быть решен вопрос страхования.

"Если не будет вопрос безопасности закрыт, если не будет закрыт вопрос страхования, если мы не будем понимать каким образом это все будет происходить, то крайне сложно все это будет решать", - рассказал Данилов.

Дополнение

25 февраля вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства. 

26 февраля руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что власти работаем над воткрытием одного из аэропортов.

Также Ермак отмечал, что если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні
NSDC comments on the possibility of opening airspace in Ukraine
Новости по теме

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

Война •   •  9483 просмотра
Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко

Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко.

Криминал и ЧП •   •  2533 просмотра
Подозрение Пашинскому от НАБУ открыло правду о топливе Курченко

Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.

Политика •   •  4348 просмотра
Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину

Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код

Хакеры пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением через мессенджер Signal, но кибератака была остановлена.

Война •   •  6646 просмотра
Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код

ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в более 272 млн грн, которого подозревают по делу о незаконном присвоении нефтепродуктов.

Криминал и ЧП •   •  5953 просмотра
ВАКС арестовал Пашинского и определил залог в более 272 млн гривен

"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в действиях французского лидера Эммануэля Макрона, который проведет встречу по Украине с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить безотлагательные шаги поддержки Киева.

Политика •   •  6139 просмотра
"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине

Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.

Новости Мира •   •  5375 просмотра
Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.

Война •   •  9837 просмотра
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

Министерство цифровой трансформации объявило, что вскоре документы об образовании будут доступны в мобильном приложении "Дія", и начало бета-тестирование новой функции.

Общество •   •  7626 просмотра
Образовательные документы в "Дії": в приложении стартовало бета-тестирование

"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед

Министр иностранных дел Украины призывает использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заявив, что конфискация была бы справедливой и законной согласно международному праву.

Война •   •  13209 просмотра
"Попахивает лицемерием": Кулеба ответил радикальным противникам конфискации активов рф и призвал к движению вперед