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Чиновница Республиканской партии уходит в отставку, - это усиливает позицию Трампа накануне выборов

Чиновница Республиканской партии уходит в отставку, - это усиливает позицию Трампа накануне выборов

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:46  •  7249 просмотра

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Ронна МакДэниел и Дрю МакКиссик подали в отставку с должностей глав Республиканского национального комитета, что усилило контроль бывшего президента Дональда Трампа над Республиканской партией в преддверии выборов 2024 года.

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна МакДэниел уходит в отставку 8 марта после недель публичного давления со стороны экс-президента США Дональда Трампа. Об этом передает УНН со ссылкой на FT и ORF.

Детали

Ронна МакДэниел, которая в течение последних семи лет отвечала за брендинг и коммуникационные стратегии Республиканской партии, подтвердила, что уйдет с должности председателя Республиканского национального комитета после того, как Дональд Трамп заявил, что она должна уйти в отставку и быть заменена новыми лидерами. Кроме МакДэниела, о своей отставке объявил и второй председатель Республиканского национального комитета (РНК) Дрю МакКиссик.

Несколько недель назад председатель Республиканского национального комитета уже сообщала Трампу о своем намерении уйти в отставку вскоре после праймериз в Южной Каролине, которые состоялись в субботу 24 февраля и на которых победил бывший президент. Трамп, со своей стороны, уже публично выразил свою поддержку Майклу Уитли, председателю Республиканской партии в Северной Каролине и генеральному юрисконсульту Национального комитета, как кандидатуре на замену МакДэниел.

Исторически сложилось так, что РНК претерпевает изменения после того, как у нас появляется номинант, и я всегда намеревался придерживаться этой традиции

 - сказала МакДэниел

Я остаюсь преданным делу возвращения Белого дома и победы республиканцев на выборах в ноябре

- добавила она.

Отставка МакДэниела подчеркивает, как Трамп усилил свой контроль над Республиканской партией в последние месяцы. Бывший президент находится на очевидном пути к обеспечению номинации Республиканской партии на должность в Белом доме после победы в первых четырех штатах, где состоялось досрочное голосование: Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине.

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине26 февраля 2024, 14:57 • 38177 просмотров

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывший посол Трампа в ООН, является последней республиканкой, оспаривающей номинацию Трампа на пост президента США. Несмотря на то, что на выходных она проиграла Трампу 20 пунктов в своем штате, Хейли пообещала оставаться в гонке как минимум до Супервторника, хотя ее путь в Белый дом выглядит все более маловероятным.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.

Британский министр считает, что Соединенное Королевство должно сотрудничать с НАТО и ее союзниками для победы в Украине и "в конце концов" вытеснить российского лидера из Кремля. Однако, судя по отзыву спикера премьер-министра Риши Сунака, чиновница пошла немного дальше, чем официальная политика Великобритании.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Чиновниця Республіканської партії йде у відставку, - це посилює позицію Трампа напередодні виборів
GOP official resigns, strengthening Trump's position ahead of election
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Чиновница Республиканской партии уходит в отставку, - это усиливает позицию Трампа накануне выборов

Ронна МакДэниел и Дрю МакКиссик подали в отставку с должностей глав Республиканского национального комитета, что усилило контроль бывшего президента Дональда Трампа над Республиканской партией в преддверии выборов 2024 года.

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