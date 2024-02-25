Експрезидент США Дональд Трамп поки не погодився приїхати в Україну, незважаючи на публічні сигнали від Зеленського
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що немає чіткої відповіді від колишнього президента США Дональда Трампа або його команди на публічне запрошення президента України Зеленського відвідати Україну.
Чіткої відповіді від експрезидента США ДональдаТрампа або його команди на запрошення здійснити візит до України – поки не було. Про це повідомив в інтерв’ю Голосу Америки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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На питання, чи є комунікація з командою Трампа, який наразі виступає ключовим гравцем у виборах президента США, та чи запрошував президент Зеленський його в Україну, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів наступне:
Є політичні сигнали, які йдуть публічно від кандидата в президенти США Дональда Трампа. Є публічні сигнали, які йдуть від президента України.
Раніше Володимир Зеленський запрошував діючого президента США Джо Байдена та експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну.
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