Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

Четкого ответа от экс-президента США Дональда Трампа или его команды на приглашение осуществить визит в Украину - пока не было. Об этом сообщил в интервью Голосу Америки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

На вопрос, есть ли коммуникация с командой Трампа, который сейчас выступает ключевым игроком в выборах президента США, и приглашал ли президент Зеленский его в Украину, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил следующее:

Есть политические сигналы, которые идут публично от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Есть публичные сигналы, которые идут от президента Украины. - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский приглашал действующего президента США Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину.

Напомним,

Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал дональда трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.

Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.