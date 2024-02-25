Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.
Четкого ответа от экс-президента США Дональда Трампа или его команды на приглашение осуществить визит в Украину - пока не было. Об этом сообщил в интервью Голосу Америки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Детали
На вопрос, есть ли коммуникация с командой Трампа, который сейчас выступает ключевым игроком в выборах президента США, и приглашал ли президент Зеленский его в Украину, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил следующее:
Есть политические сигналы, которые идут публично от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Есть публичные сигналы, которые идут от президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский приглашал действующего президента США Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа посетить Украину.
Напомним,
Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал дональда трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.
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Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.
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