Байден назвав путіна "божевільним сучим сином" і розкритикував Трампа через навального
Київ • УНН
Президент США Джо Байден назвав "божевільним сучим сином" президента росії володимира путіна і розкритикував Дональда Трампа за його реакцію на смерть опозиціонера олексія навального.
Під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско президент США Джо Байден назвав президента росії володимира путіна " божевільним сучим сином" і розкритикував Дональда Трампа за його реакцію на смерть навального. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
У нас є божевільний сучий син, цей чолов’яга, путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства – це клімат,
Деталі
Байден також розкритикував коментарі колишнього президента Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера олексія навального. Президент перефразував коментарі свого попередника, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".
Зазначається, що на відміну від Байдена та інших західних лідерів, Трамп, лідер республіканців на президентських виборах 2024 року, досі не засудив росію або путіна за смерть навального.
Нагадаємо
Президент США Байден покладає на президента росії путіна відповідальність за смерть опозиціонера олексія навального в російській колонії.