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Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:33  •  6048 просмотра

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Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.

Во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско президент США Джо Байден назвал президента россии владимира путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть навального. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

У нас есть сумасшедший сукин сын, этот мужик, путин, другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества - это климат,

- сказал Байден.

Детали

Байден также раскритиковал комментарии бывшего президента Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского оппозиционера алексея навального. Президент перефразировал комментарии своего предшественника, а затем сказал присутствующим, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все считали, что я должен быть заключен в тюрьму".

Отмечается, что в отличие от Байдена и других западных лидеров, Трамп, лидер республиканцев на президентских выборах 2024 года, до сих пор не осудил россию или путина за смерть навального.

Напомним

Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера алексея навального в российской колонии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.

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