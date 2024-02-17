"Я готовий із ним поїхати на фронт": Зеленський вчергове запросив Трампа до України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на готовності поїхати з колишнім президентом США і одним з потенційних кандидатів від республіканців на участь у виборах цього року Дональдом Трампом на фронт, щоб він побачив, що насправді відбувається. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Я його (Трампа - ред.) публічно запросив. Але це залежить від його бажання. Звичайно, ми готові. Тому що всі кандидати, всі представники обох партій знають, що ми відкриті. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми завжди хочемо, щоб вони справді знали, що відбувається на цій війні. І якщо пан Трамп приїде, я готовий із ним поїхати на фронт