"Я готов с ним поехать на фронт": Зеленский в очередной раз пригласил Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил готовность поехать с бывшим президентом США и одним из потенциальных кандидатов от республиканцев на участие в выборах в этом году Дональдом Трампом на фронт, чтобы он увидел, что на самом деле происходит. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я его (Трампа - ред.) публично пригласил. Но это зависит от его желания. Конечно, мы готовы. Потому что все кандидаты, все представители обеих партий знают, что мы открыты. Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы всегда хотим, чтобы они действительно знали, что происходит на этой войне. И если господин Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт - сказал Зеленский.

Напомним

В январе Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев, но вместе с тем - выдвинул одно условие.