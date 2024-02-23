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Британська міністерка висловилась про усунення путіна, але в уряді Сполученого Королівства вважають це "питанням російського народу"

Київ • УНН

 • 28368 перегляди

Британський міністр вважає, що Сполучене Королівство повинно співпрацювати з НАТО та її союзниками задля перемоги в Україні та "врешті-решт" витіснити російського лідера з кремля. Однак, судячи з відгуку спікера прем'єр-міністра Ріші Сунака, чиновниця пішла трохи далі, ніж офіційна політика Великої Британії.

Британська міністерка висловилась про усунення путіна, але в уряді Сполученого Королівства вважають це "питанням російського народу"

У програмі "Час запитань" на BBC, Лора Фарріс, британський міністр у справах потерпілих та захисту, зазначила про важливість об'єднаного фронту з НАТО, підтримки України та військової перемоги, яка "зрештою" дозволить усунути від влади російського президента путіна. Після цієї заяви, речник прем’єр-міністра Ріші Сунака не підтвердив згоду з коментарями Фарріс, зазначивши, що майбутнє путіна є "справою російського народу".

Про це передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Під час відповіді на запитання ведучої програми Фіони Брюс "Час запитань і відповідей" на BBC, про ефективність санкцій проти росії, міністр у справах потерпілих та захисту Великої Британії Лора Фарріс підкреслила, що перемога України над рф - це "єдиний спосіб, в кінцевому рахунку, усунути його від влади".

Війна в Україні також дорого коштує путіну. Це коштує йому грошей, це коштує йому політичного капіталу, це коштує йому підтримки російських громадян. Ми не можемо самі визначати його майбутнє, але колективно, разом з НАТО, за підтримки наших союзників, продовжуючи підтримувати Україну і, врешті-решт, бачити її перемогу - це єдиний шлях, який, зрештою, дозволить нам усунути його від влади

– заявила Лора Фарріс.

Втім в уряді відступили від слів Фарріс, - у п’ятницю 23 лютого, речник Ріші Сунака відмовився сказати, чи згоден прем’єр-міністр із коментарями Фарріса.

Майбутнє володимира путіна — справа російського народу

- заявив офіційний заступник прем’єр-міністра.

Ми вже говорили про путіна та його незаконну війну. Майбутнє росії має вирішувати російський народ

- додав він.

Нагадаємо

Велика Британія запровадила понад 50 нових санкцій проти російських осіб та компаній, які підтримують агресію рф, націлених на такі ключові сектори, як озброєння, енергетика та алмазодобувна промисловість.

У російських школах навчатимуть критичного мислення на прикладі інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном.

Україна близька до отримання 900 мільйонів доларів від МВФ в якості наступного кредитного траншу, який допоможе профінансувати її оборону від Росії та виконати боргові зобов'язання.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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