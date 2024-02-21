Україна отримає від МВФ майже $900 млн, оскільки допомога США залишається призупиненою – Bloomberg

Україна близька до ратифікації угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступної виплати у 900 мільйонів доларів із кредиту на 15,6 мільярда доларів. Про це посилаючись на власні джерела пише Bloomberg News, передає УНН.

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За даними видання Україна розраховує погодити фінансовий транш від МВФ у найближчий четвер. Зазначається, що ця угода є частиною резервного плану, якщо США не зможуть надати допомогу. Про це виданню повідомили офіційні особи, обізнані з переговорами, але оскільки угода ще не завершена вони побажали залишитися невідомими.

Зазначається, що цю угоду ще має ратифікувати виконавча рада фонду. Втім джерела додали, що такі кроки майже завжди зрозумілі без проблем.

Чиновники також повідомили, що команда МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм, яка оцінює, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, дасть свою оцінку і зробить відповідну заяву у Вашингтоні у четвер.

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Один із чиновників зауважив, що угода про рівень персоналу може ще потребувати кількох додаткових днів для завершення після цього оголошення.

Представник місії МВФ у свою чергу заявив виданню, що його команда нині прибула у Варшаву аби поспілкуватись із українською стороною і завершити свою оцінку. У прес-службі НБУ сказали, що не можуть давати коментарі до завершення місії МВФ, від коментарів відмовилися і в Мінфіні.

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Ця угода – результат дискусій, що точились впродовж останніх двох тижнів щодо того, як Київ зможе фінансувати боротьбу з росією у випадку, якщо фінансування США не надійде. Ці плани, спрямовані на те, аби показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Якщо Конгрес США не затвердить понад 60 мільярдів доларів допомоги країні на цей рік, то кошти МВФ, ймовірно, стануть другою за розміром фінансовою рятівною ланцюгом для Києва після грантів і позик ЄС.

У виданні додали, що гроші МВФ надходять, в час коли зруйнована війною країна намагається мобілізувати ресурси, аби продовжити свій опір повномасштабному вторгненню росії, що триває вже третій рік.

Ця виплата стане першою з чотирьох, що Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 мільярда доларів, за спеціальною програмою схваленою для України у 2023 році. Позику країні, яка перебуває у стані війни, МВФ надавати вперше.

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Однак, щоб отримати гроші, український уряд має виконати умови, обговорені з МВФ. За словами двох чиновників, серед інших зобов’язань Кабінету міністрів, можливо, доведеться відмовитися від свого нещодавнього запиту до центрального банку дозволити продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями. Призупинення виплат допоможе Києву зберегти вкрай необхідні валютні резерви.