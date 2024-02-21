Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg

Украина близка к ратификации соглашения с Международным валютным фондом о получении следующей выплаты в 900 миллионов долларов из кредита на 15,6 миллиарда долларов. Об этом ссылаясь на собственные источники пишет Bloomberg News, передает УНН.

Детали

По данным издания Украина рассчитывает согласовать финансовый транш от МВФ в ближайший четверг. Отмечается, что это соглашение является частью резервного плана, если США не смогут оказать помощь. Об этом изданию сообщили официальные лица, знакомые с переговорами, но поскольку соглашение еще не завершено они пожелали остаться неизвестными.

Отмечается, что это соглашение еще должен ратифицировать исполнительный совет фонда. Впрочем источники добавили, что такие шаги почти всегда понятны без проблем.

Чиновники также сообщили, что команда МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем, которая оценивает, выполнила ли Украина условия для получения кредита, даст свою оценку и сделает соответствующее заявление в Вашингтоне в четверг.

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Один из чиновников отметил, что соглашение об уровне персонала может еще потребовать нескольких дополнительных дней для завершения после этого объявления.

Представитель миссии МВФ в свою очередь заявил изданию, что его команда сейчас прибыла в Варшаву, чтобы пообщаться с украинской стороной и завершить свою оценку. В пресс-службе НБУ сказали, что не могут давать комментарии до завершения миссии МВФ, от комментариев отказались и в Минфине.

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Это соглашение - результат дискуссий, которые велись в течение последних двух недель относительно того, как Киев сможет финансировать борьбу с Россией в случае, если финансирование США не поступит. Эти планы, направленные на то, чтобы показать, что Украина может продолжать обслуживать свои долги, включают расширенную продажу внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

Если Конгресс США не утвердит более 60 миллиардов долларов помощи стране на этот год, то средства МВФ, вероятно, станут второй по размеру финансовой спасительной цепью для Киева после грантов и займов ЕС.

В издании добавили, что деньги МВФ поступают, в то время когда разрушенная войной страна пытается мобилизовать ресурсы, чтобы продолжить свое сопротивление полномасштабному вторжению России, которое продолжается уже третий год.

Эта выплата станет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, по специальной программе одобренной для Украины в 2023 году. Займ стране, которая находится в состоянии войны, МВФ предоставлять впервые.

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Однако, чтобы получить деньги, украинское правительство должно выполнить условия, обсужденные с МВФ. По словам двух чиновников, среди других обязательств Кабинету министров, возможно, придется отказаться от своего недавнего запроса к центральному банку разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям. Приостановление выплат поможет Киеву сохранить крайне необходимые валютные резервы.