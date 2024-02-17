МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы EFF

Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility, передает УНН со ссылкой на Минфин.

"17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем и представители власти Украины начинают переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF)", - говорится в сообщении.

Детали

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

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"Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, встречи происходят в Варшаве, а также в онлайн формате.

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