МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы EFF
Киев • УНН
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем и украинская власть начали переговоры в Варшаве и онлайн относительно третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины с целью обсуждения выполнения Украиной Меморандума об экономической и финансовой политике.
Миссия МВФ и представители власти Украины начинают переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility, передает УНН со ссылкой на Минфин.
"17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем и представители власти Украины начинают переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF)", - говорится в сообщении.
Детали
От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.
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"Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, встречи происходят в Варшаве, а также в онлайн формате.
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