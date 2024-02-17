МВФ та Україна розпочинають переговори щодо третього перегляду програми EFF
Київ • УНН
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та українська влада розпочали переговори у Варшаві та онлайн щодо третього перегляду програми розширеного фінансування України з метою обговорення виконання Україною Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Місія МВФ та представники влади України розпочинають переговори щодо третього перегляду програми Extended Fund Facility, передає УНН із посиланням на Мінфін.
"17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочинають переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF)", - йдеться у повідомленні.
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Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
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"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі.
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