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Україна розширює співпрацю з МВФ через новий фонд на 65 мільйонів доларів

Україна розширює співпрацю з МВФ через новий фонд на 65 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 26703 перегляди

Уряд України з МВФ започаткував Фонд розвитку потенціалу України з 65 мільйонами доларів США фінансування від країн-донорів для посилення інституційної спроможності України та підтримки економічних реформ.

Уряд України розширює співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), започатковуючи Фонд розвитку потенціалу України з цільовим бюджетом у 65 мільйонів доларів США, повідомили у середу у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF), що адмініструється МВФ, розпочав роботу 13 лютого. 

Представники влади України, партнери з розвитку та фахівці МВФ обговорили пріоритетні кроки щодо посилення спроможностей України у межах нового Фонду. 

Також повідомляється, що сьогодні було схвалено план роботи UCDF.

"Ключові напрями Трастового фонду: економічні та фінансові реформи, що узгоджуються з заходами у межах програми Механізму розширеного фінансування МВФ (EFF). Зокрема, фіскальні реформи, монетарна політика, зміцнення фінансової доброчесності, боротьба з корупцією, а також технічна допомога з макроекономічних питань", - повідомили у Мінфіні.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на важливості посилення інституційної спроможності уряду України.

"У середньостроковій перспективі цільовий бюджет Фонду розвитку потенціалу України у 65 млн доларів США сприятиме підтримці реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, повоєнної відбудови та інтеграції до ЄС. Станом на сьогодні, внески донорів становлять 16,5 млн доларів США", - зазначили у Мінфіні. 

Як зазначається, Фонд підтримали уряди Японії, Нідерландів, Словаччини, Латвії, Литви та Ірландії.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін відзначив ефективну співпрацю Мінфіну з експертами МВФ, зокрема у сфері управління державними фінансами з метою зміцнення бюджетної бази та управління фіскальними ризиками. 

"Підтримка має відображати цілі програми Extended Fund Facility щодо зміцнення державних політик та впровадження комплексних реформ на шляху вступу України до ЄС", - сказав Улютін. 

Розповідаючи про результати співпраці, він відзначив, що за останні кілька місяців, технічна підтримка була зосереджена на наступних напрямах: аналізі фінансових показників і фіскальних ризиків ключових державних підприємств, а також стрес-тестуванні їх фінансових показників за різними майбутніми сценаріями. Цей аналіз було опубліковано в звіті про фіскальні ризики державного бюджету на 2024 рік. 

На початку грудня 2023 року відбулась місія з питань середньострокового бюджетного планування з метою прогнозування показників бюджету на середньостроковий період. А минулого тижня пройшла місія для покращення управління ліквідністю, щоб краще передбачати та управляти фінансовою невизначеністю особливо в умовах воєнного стану, вказали у Мінфіні.

Місія МВФ розпочне переговори щодо третього перегляду програми для України 17 лютого у Варшаві - НБУ12.02.24, 17:44 • 21846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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