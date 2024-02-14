Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов
Киев • УНН
Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.
Правительство Украины расширяет сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), основывая Фонд развития потенциала Украины с целевым бюджетом в 65 миллионов долларов США, сообщили в среду в Минфине, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Фонд развития потенциала Украины (Ukraine Capacity Development Fund - UCDF), администрируемый МВФ, начал работу 13 февраля.
Представители власти Украины, партнеры по развитию и специалисты МВФ обсудили приоритетные шаги по усилению возможностей Украины в рамках нового Фонда.
Также сообщается, что сегодня был одобрен план работы UCDF.
"Ключевые направления Трастового фонда: экономические и финансовые реформы, которые согласуются с мероприятиями в рамках программы Механизма расширенного финансирования МВФ (EFF). В частности, фискальные реформы, монетарная политика, укрепление финансовой добропорядочности, борьба с коррупцией, а также техническая помощь по макроэкономическим вопросам", - сообщили в Минфине.
Министр финансов Сергей Марченко отметил важность усиления институциональной способности правительства Украины.
"В среднесрочной перспективе целевой бюджет Фонда развития потенциала Украины в 65 млн долларов США будет способствовать поддержке реформ, направленных на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, послевоенного восстановления и интеграции в ЕС. На сегодня, взносы доноров составляют 16,5 млн долларов США", - отметили в Минфине.
Как отмечается, Фонд поддержали правительства Японии, Нидерландов, Словакии, Латвии, Литвы и Ирландии.
Первый заместитель министра финансов Денис Улютин отметил эффективное сотрудничество Минфина с экспертами МВФ, в частности в сфере управления государственными финансами с целью укрепления бюджетной базы и управления фискальными рисками.
"Поддержка должна отражать цели программы Extended Fund Facility по укреплению государственных политик и внедрению комплексных реформ на пути вступления Украины в ЕС", - сказал Улютин.
Рассказывая о результатах сотрудничества, он отметил, что за последние несколько месяцев, техническая поддержка была сосредоточена на следующих направлениях: анализе финансовых показателей и фискальных рисков ключевых государственных предприятий, а также стресс-тестировании их финансовых показателей по различным будущим сценариям. Этот анализ был опубликован в отчете о фискальных рисках государственного бюджета на 2024 год.
В начале декабря 2023 года состоялась миссия по вопросам среднесрочного бюджетного планирования с целью прогнозирования показателей бюджета на среднесрочный период. А на прошлой неделе прошла миссия для улучшения управления ликвидностью, чтобы лучше предвидеть и управлять финансовой неопределенностью особенно в условиях военного положения, указали в Минфине.
Миссия МВФ начнет переговоры по третьему пересмотру программы для Украины 17 февраля в Варшаве - НБУ12 февраль 2024, 15:44 • 18379 просмотров
Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов
Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.
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