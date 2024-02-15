Парламентарі обговорили з представниками місії МВФ залучення міжнародної допомоги для запобігання економічним ризикам
Київ • УНН
Парламентарі обговорили з представниками МВФ залучення міжнародної допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів та понад 400 мільярдів гривень на військову кампанію України.
Згідно з розрахунками Комітету Верховної Ради з питань бюджету, у 2024 році потреба в міжнародному фінансуванні складає $37 млрд, а додаткова потреба на закупівлю та ремонт військової техніки - понад 400 млрд грн, передає УНН.
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За словами голови Комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласа, в рамках контактів з МВФ продовжується обговорення питань, які стосуються ризиків для української економіки та бюджету. Важливість залучення міжнародної допомоги розглянули в контексті зростаючого фінансування військової кампанії.
Підласа зауважила, що цьогоріч потреба в міжнародному фінансуванні складає $37 млрд, а додаткова потреба на закупівлю та ремонт військової техніки – понад 400 млрд грн.
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