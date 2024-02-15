Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков

Согласно расчетам Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в 2024 году потребность в международном финансировании составляет $37 млрд, а дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники - более 400 млрд грн, передает УНН.

Детали

По словам председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Роксоланы Пидласа, в рамках контактов с МВФ продолжается обсуждение вопросов, касающихся рисков для украинской экономики и бюджета. Важность привлечения международной помощи рассмотрели в контексте растущего финансирования военной кампании.

Пидласа отметила, что в этом году потребность в международном финансировании составляет $37 млрд, а дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники - более 400 млрд грн.

С миссией МВФ обменялись мнениями относительно положительных и отрицательных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса. Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов. И хотя это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков - заявила нардеп.

Напомним,

По результатам встречи с представителями Международного валютного фонда в Киеве, было подтверждено выполнение 5-ех структурных маяков МВФ.

В этой четырехлетней программе Бюджетный комитет при поддержке и активном участии всего парламента успешно выполнил 5 структурных маяков МВФ, касающихся бюджетной политики и государственного бюджета - отметила Пидласа по результатам встречи.

Председатель профильного комитета отметила, что миссия МВФ готовится к очередному пересмотру программы с Украиной, оценивает экономическую ситуацию.

Напомним,

Отчет Всемирного банка оценивает общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения России в 486 миллиардов долларов США.

В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине