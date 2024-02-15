Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков
Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.
Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине
Тело 8-летней девочки было найдено в реке в Черновицкой области, Украина, через три дня после того, как она упала в водоем.
Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк
Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на Херсонщине, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск.
К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины
В Херсоне бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к 10 годам лишения свободы за переход на сторону российских сил во время оккупации и добровольное вступление в незаконный правоохранительный орган.
В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir
министерство обороны россии сообщило, что 14 ракет из украинской реактивной системы залпового огня РМ-70 Vampir были уничтожены средствами противовоздушной обороны над белгородской областью рф.
Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.
Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT
Венгрия заблокировала санкции ЕС против россии из-за предложенных мер, направленных против китайских компаний.
Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину
Певице и бывшему народному депутату Таисии Повалий заочно сообщено о подозрении за призывы к захвату Украины и оправдание вооруженной агрессии россии против страны.
В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине
Украинское правительство обсудило с немецкой делегацией совместные региональные проекты восстановления с немецкими инвесторами, а также приоритеты и повестку дня Конференции по восстановлению Украины 2024 года в Берлине.
Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона
19-летний парень умер в больнице после ранений, полученных во время нападения россиян на Херсон накануне, в результате которого также пострадали 14-летний ребенок и две женщины.