Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа встретилась с заместителем руководителя миссии Санна Надим и постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Отмечается, что миссия Международного валютного фонда в Киеве готовится к очередному пересмотру программы с Украиной, оценивает экономическую ситуацию и результаты выполнения структурных маяков, которые Украина обязывалась выполнить до конца февраля 2024 года.

Приятно, что в этой четырехлетней программе Бюджетный комитет при поддержке и активном участии всего Парламента успешно выполнил пять структурных маяков МВФ, касающихся бюджетной политики и государственного бюджета рассказала Пидласа.

Она добавила, что на этой неделе в фокусе обсуждения не маяки, а риски для экономики и бюджета:

растущее финансирование военной кампании,

привлечение международной помощи.

Потребность в международном финансировании составляет 37 млрд долларов США. Дополнительная потребность на закупку и ремонт военной техники - более 400 млрд грн проинформировала Пидласа.

С миссией МВФ она обменялись мнениями относительно положительных и отрицательных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса.

Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов (и хотя, откровенно, это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков) подчеркнула народный депутат.

Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа