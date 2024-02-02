Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа

На нужды ВСУ средства международных партнеров тратить нельзя, следовательно дополнительные 720 млрд грн для мобилизации можно получить использовав внутренние ресурсы, среди которых, в частности: средства НБУ (часть чистой прибыли), налоги и сборы, конфискация российских активов, приватизация и тому подобное. Впрочем количество лиц, которых могут мобилизовать неизвестно, поэтому указанные пункты пока не рассматриваются, передает УНН со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

Детали

720 млрд грн дополнительной потребности в год - это 22% всех расходов Украины в 2024 году, и более 40% расходов на оборону. Об этом отмечает Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Поскольку средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя, следует рассматривать внутренние ресурсы, а именно:

1. Налоговые и таможенные сборы, поступающие в государственный бюджет.

2. Дивиденды государственных компаний.

3. Средства НБУ (часть чистой прибыли).

4. Поступления от ОВГЗ.

5. Местные налоги и сборы.

6. Эмиссия гривны.

7. Приватизация.

8. Средства от конфискации и продажи российских активов.

9. Средства от сдачи в аренду государственной и коммунальной собственности.

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В то же время отмечается, что ни по одному из перечисленных пунктов решение пока не принято. Причина - нет решения об общем количестве лиц, которых предлагается мобилизовать в 2024 году.

Напомним,

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленный проект закона о мобилизации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом в новом законопроекте о мобилизации должна быть справедливость для всех украинцев.