Средства на покрытие потребностей мобилизации можно привлечь только из внутренних ресурсов, но решение не принято - Пидласа
Дополнительные средства для покрытия потребностей военной мобилизации могут быть привлечены из внутренних ресурсов Украины, поскольку нельзя тратить на нужды ВСУ средства международных партнеров. В настоящее время решение о количестве мобилизованных или источниках финансирования еще не принято.
Бизнес Черниговщины страдает от блокировки налоговых накладных
Со второго полугодия 2023 года Черниговщина стремительно выходит в лидеры по количеству заблокированных налоговых накладных. При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года по Черниговской области, положительное сальдо по уплате НДС составляет более 350 млн. грн. Характерным признаком блокировки являются надуманные формальные причины, которые не соответствуют установленным нормам.
Обсудили строительство завода беспилотников: командующий Воздушных сил встретился с гендиректором Baykar Makina
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины встретился с генеральным директором компании Baykar Makina, чтобы обсудить строительство завода по производству беспилотников в Украине и усиление потенциала беспилотной авиации в Украине.
Суд отпустил под личное обязательство руководителя департамента Минобороны Нахкура
Высший антикоррупционный суд наложил месячное личное обязательство на и. о. директора Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины по подозрению в хищении средств при закупке боеприпасов.
В ООН осудили российские обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли французские волонтеры
Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун подчеркнула, что международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены.
Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Украины, в результате чего ранения получили двое жителей районного центра.
В Украине погибли двое бойцов "Грузинского легиона"
Еще двое грузинских солдат погибли, воюя в Украине в составе Грузинского легиона. С февраля прошлого года в Украине погибли около 60 грузинских бойцов - граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.
Китайский банкир-миллиардер, который более года считался пропавшим без вести, "подал в отставку"
Миллиардер, китайский банкир, основавший инвестиционный банк China Renaissance Holdings, подал в отставку после почти годового исчезновения, ссылаясь на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
"Мой последний эфир": ведущий телемарафона Орест Дрималовский заявил, что уходит в ВСУ
Украинский телеведущий Орест Дрималовский объявил о своем последнем эфире, поскольку решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию относительно утверждений некоторых телеграмм-каналов, а вслед за ними и некоторых СМИ о якобы отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.