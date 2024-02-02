Кошти на покриття потреб мобілізації можна залучити лише з внутрішніх ресурсів, але рішення не прийнято – Підласа
Київ • УНН
Додаткові кошти для покриття потреб військової мобілізації можуть бути залучені з внутрішніх ресурсів України, оскільки кошти міжнародних партнерів витрачати на потреби ЗСУ не можна. Наразі рішення про кількість мобілізованих або джерела фінансування ще не ухвалено.
На потреби ЗСУ кошти міжнародних партнерів витрачати не можна, тому додаткові 720 млрд грн для мобілізації можна отримати використавши внутрішні ресурси, серед яких, зокрема: кошти НБУ (частина чистого прибутку), податки та збори, конфіскація російських активів, приватизація тощо. Втім кількість осіб, яких можуть мобілізувати невідома, тому зазначені пункти поки не розглядаються, передає УНН із посиланням на портал Верховної Ради України.
Деталі
720 млрд грн додаткової потреби на рік - це 22% усіх видатків України у 2024 році, і понад 40% видатків на оборону. Про це зазначає Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Оскільки кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна, слід розглядати внутрішні ресурси, а саме:
1. Податкові і митні збори, які надходять до державного бюджету.
2. Дивіденди державних компаній.
3. Кошти НБУ (частина чистого прибутку).
4. Надходження від ОВДП.
5. Місцеві податки і збори.
6. Емісія гривні.
7. Приватизація.
8. Кошти від конфіскації та продажу російських активів.
9. Кошти від здачі в оренду державної і комунальної власності.
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Водночас наголошується, що по жодному з перерахованих пунктів рішення наразі не прийнято. Причина - немає рішення про загальну кількість осіб, яких пропонується мобілізувати в 2024 році.
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