Голова бюджетного комітету ВР Підласа зустрілася з керівництвом місії МВФ в Києві

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зустрілася з заступницею керівника місії Санна Надім та постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном. Про це повідомили на сайті Верховної Ради, передає УНН.

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Зазначається, що місія Міжнародного валютного фонду у Києві готується до чергового перегляду програми з Україною, оцінює економічну ситуацію та результати виконання структурних маяків, які Україна зобов’язувалась виконати до кінця лютого 2024 року.

Приємно, що в цій чотирирічній програмі Бюджетний комітет за підтримки та активної участі усього Парламенту успішно виконав п’ять структурних маяків МВФ, які стосуються бюджетної політики та державного бюджету

Вона додала, що цього тижня в фокусі обговорення не маяки, а ризики для економіки та бюджету:

З місією МВФ вона обмінялися думками щодо позитивних і негативних ефектів різних джерел залучення додаткового внутрішнього ресурсу.

Я звернула увагу на те, що додатковий ресурс можна залучити й від скорочення непріоритетних капітальних видатків (і хоча, відверто, це буде несуттєва сума в масштабах нашої потреби, але це полегшить тиск на платників податків)