Голова бюджетного комітету ВР Підласа зустрілася з керівництвом місії МВФ в Києві
Київ • УНН
Голова парламентського бюджетного комітету Підласа зустрілася з представниками МВФ у Києві, щоб обговорити економічну ситуацію в Україні та прогрес у проведенні структурних реформ в рамках програми МВФ.
Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зустрілася з заступницею керівника місії Санна Надім та постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном. Про це повідомили на сайті Верховної Ради, передає УНН.
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Зазначається, що місія Міжнародного валютного фонду у Києві готується до чергового перегляду програми з Україною, оцінює економічну ситуацію та результати виконання структурних маяків, які Україна зобов’язувалась виконати до кінця лютого 2024 року.
Приємно, що в цій чотирирічній програмі Бюджетний комітет за підтримки та активної участі усього Парламенту успішно виконав п’ять структурних маяків МВФ, які стосуються бюджетної політики та державного бюджету
Вона додала, що цього тижня в фокусі обговорення не маяки, а ризики для економіки та бюджету:
- зростаюче фінансування воєнної кампанії,
- залучення міжнародної допомоги.
Потреба в міжнародному фінансуванні складає 37 млрд доларів США. Додаткова потреба на закупівлю та ремонт військової техніки - понад 400 млрд грн
З місією МВФ вона обмінялися думками щодо позитивних і негативних ефектів різних джерел залучення додаткового внутрішнього ресурсу.
Я звернула увагу на те, що додатковий ресурс можна залучити й від скорочення непріоритетних капітальних видатків (і хоча, відверто, це буде несуттєва сума в масштабах нашої потреби, але це полегшить тиск на платників податків)
Кошти на покриття потреб мобілізації можна залучити лише з внутрішніх ресурсів, але рішення не прийнято – Підласа02.02.24, 19:42 • 104957 переглядiв