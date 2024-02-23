Британія запровадила понад 50 нових санкцій проти російських осіб та компаній, які підтримують війну в Україні
Київ • УНН
Велика Британія запровадила понад 50 нових санкцій проти російських осіб та компаній, які підтримують агресію рф, націлених на такі ключові сектори, як озброєння, енергетика та алмазодобувна промисловість.
Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують російську агресію в Україні. Про це повідомляє прес-служба британського уряду, передає УНН.
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про введення понад 50 нових санкцій проти осіб і компаній, що підтримують війну рф.
Нові санкції націлені на ключові сектори російської економіки, що надають підтримку військовим операціям, включаючи поставки систем залпового вогню, ракет та вибухових речовин. Заходи також охоплюють обмеження в торгівлі металами, діамантами та енергоносіями.
До переліку об'єктів санкцій увійшли російські компанії, пов'язані з виробництвом боєприпасів, включаючи найбільшого виробника - ДП "Свердлов".
Також під санкції потрапили ключові імпортери та виробники верстатів, які грають важливу роль у виробництві оборонних систем.
Серед об'єктів санкцій знаходиться й нафтотрейдер Niels Troost та його компанія Paramount Energy & Commodities SA, які допомагають у підтримці енергетичного сектору Росії. Крім того, попали під санкції компанії Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які оперують у російському енергетичному секторі.
Санкції теж охопили дві російські алмазні компанії та павла мариничева, генерального директора "Алроси" - найбільшого російського державного виробника алмазів. Оцінюється, що ці компанії займають 30% частки світового алмазного ринку.
Додатково під санкції потрапили п'ять топ-менеджерів чи власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.
США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до 2-ї річниці вторгнення в Україну23.02.24, 02:04 • 39325 переглядiв