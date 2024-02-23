США запровадять санкції проти понад 500 російських об'єктів до 2-ї річниці вторгнення в Україну
Київ • УНН
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Америка планує оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, щоб ще більше обмежити здатність рф виробляти зброю і отримувати доходи, що підтримують її економіку.
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну США введуть санкції проти понад 500 об'єктів країни-агресора. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У п'ятницю Америка оголосить про введення санкцій проти понад 500 об'єктів рф.
Завтра ми запровадимо сотні санкцій просто тут, у Сполучених Штатах, але важливо відступити та пам’ятати, що ці дії вживає не лише Америка
Додамо
Санкції спрямовані на обмеження можливостей рф отримувати товари необхідні для виробництва зброї, а також на уповільнення доступу до доходів, які підтримують російську економіку.
ЄС продовжив санкції проти росії ще на рік20.02.24, 08:59 • 34479 переглядiв