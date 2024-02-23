США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину США введут санкции против более 500 объектов страны-агрессора. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Америка объявит о введении санкций против более 500 объектов рф.

Завтра мы введем сотни санкций прямо здесь, в Соединенных Штатах, но важно отступить и помнить, что эти действия предпринимает не только Америка - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

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Санкции направлены на ограничение возможностей рф получать товары необходимые для производства оружия, а также на замедление доступа к доходам, которые поддерживают российскую экономику.

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