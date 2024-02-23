США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину
Киев • УНН
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину США введут санкции против более 500 объектов страны-агрессора. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу Америка объявит о введении санкций против более 500 объектов рф.
Завтра мы введем сотни санкций прямо здесь, в Соединенных Штатах, но важно отступить и помнить, что эти действия предпринимает не только Америка
Добавим
Санкции направлены на ограничение возможностей рф получать товары необходимые для производства оружия, а также на замедление доступа к доходам, которые поддерживают российскую экономику.
ЕС продлил санкции против россии еще на год20 февраля 2024, 06:59 • 32741 просмотр
США введут санкции против более 500 российских объектов к 2-й годовщине вторжения в Украину
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Америка планирует объявить о новых санкциях против более 500 российских предприятий, чтобы еще больше ограничить способность рф производить оружие и получать доходы, поддерживающие ее экономику.
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