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ЕС продлил санкции против россии еще на год

ЕС продлил санкции против россии еще на год

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 06:59  •  20862 просмотра

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ЕС продлил санкции против россии еще на один год до 24 февраля 2025 года в ответ на продолжающуюся незаконную оккупацию россией части территорий Украины.

Европейский Союз продлил санкции за незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией отдельных неподконтрольных правительству территорий Украины еще на год - до 24 февраля 2025 года, свидетельствуют данные из Официального журнала ЕС от 20 февраля, пишет УНН.

Детали

Решение, как сообщается, принял Совет ЕС 19 февраля.

В решении напоминается, что 23 февраля 2022 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2022/266, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины российской федерацией принял решение (CFSP) 2022/1908. Этим решением были внесены изменения в решение (CFSP) 2022/266, в частности расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству Украины территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

"На основании пересмотра решения (CFSP) 2022/266 и до тех пор, пока незаконные действия российской федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в действии все меры, введенные на данный момент Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Таким образом, ограничительные меры, содержащиеся в решении (CFSP) 2022/266, должны быть продлены еще на 12 месяцев до 24 февраля 2025 года", - говорится в решении Совета ЕС от 19 февраля.

Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Архитектор санкций против россии вернется в Белый дом - СМИ16 февраля 2024, 12:11 • 27648 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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