Архитектор санкций против россии вернется в Белый дом - СМИ
Бывший архитектор санкций против россии Далип Сингх возвращается в администрацию Байдена.
Ракетный удар по Запорожью: в медучреждениях находятся четыре человека
Четыре человека были госпитализированы в Запорожье: одна женщина в тяжелом состоянии, а трое других - в состоянии средней тяжести из-за ранений, полученных в результате ракетного обстрела города со стороны россии.
В Купянском районе ускорилась эвакуация людей на фоне увеличения количества обстрелов со стороны рф - Синегубов
Из-за усиления обстрелов со стороны российских войск все больше людей эвакуируются из населенных пунктов Купянского района Харьковской области.
Конгресс США знал о противоспутниковом оружии у рф еще несколько недель назад - спикер нижней палаты
По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, Конгресс США уже несколько недель знает о разработке Россией противоспутникового оружия.
На юге усилилась активность вражеских FPV-дронов - Гуменюк
Ситуация в районе ответственности Южного оперативного командования остается напряженной, поскольку активность вражеских беспилотников возросла, но украинские войска продолжают бороться с ними огнем и средствами радиоэлектронной борьбы.
Шольц и Зеленский подписали долгосрочное соглашение по безопасности: канцлер ФРГ назвал это "историческим шагом"
Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое долгосрочное соглашение о безопасности между Германией и Украиной.
лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе
лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые якобы перевозили взрывчатку для совершения диверсионных актов преимущественно в россии и беларуси.
"Полезный идиот": в США Такера Карлсона подвергли критике за видео в российском продуктовом магазине
Сенатор Том Тиллис раскритиковал Такера Карлсона за восхваление низких цен на продукты в России в видео, заявив, что Карлсон был "полезным идиотом" для распространения кремлевской пропаганды.
В Воздушных силах предупреждают о баллистике на Сумщине
Воздушные силы предупредили о баллистике, замеченной в Сумской области.
Киев восстановит жилые дома, пострадавшие от ракетной атаки 7 февраля - КГГА
Власти полностью восстановят жилые дома в Киеве, которые были серьезно повреждены в результате российского ракетного обстрела 7 февраля.