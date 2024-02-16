Архитектор санкций против россии вернется в Белый дом - СМИ

Экс-главный советник по вопросам национальной безопасности Далип Сингх, который ранее был архитектором санкций против россии за ее войну в Украине, возвращается в администрацию президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Сингх сыграл центральную роль в усилиях США по изоляции россии от мировой финансовой системы, заблокировав около половины ее военного фонда в 640 миллиардов долларов, после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Сингх также был известен тем, что выступал за регулирование цифровых активов, отмечая, что криптовалюты помогают россии уклоняться от воздействия санкций США и являются инструментом для выкупа американских предприятий.

Конгресс США знал о противоспутниковом оружии у рф еще несколько недель назад - спикер нижней палаты

Ожидается, что теперь он будет работать над рядом инициатив, включая укрепление цепочек поставок, помощь в реформировании Всемирного банка, решение долговых проблем на глобальном юге, расширение масштабов американской альтернативы китайской инициативе "Один пояс, один путь" и разработка экономической политики, направленной на противодействие противникам.

После того как в конце того же года Сингх покинул администрацию по семейным обстоятельствам, он занял должность главного глобального экономиста в компании PGIM Fixed Income, управляющей активами.

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций