Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот. Стороны обсудили вопросы конфискации замороженных активов рф, военную помощь Украине, предстоящий саммит мира и усиление санкций. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Дипломаты обсудили всеобъемлющую справедливость за российские преступления, включая амбициозные и быстрые шаги к конфискации замороженных активов рф. Стороны обсудили предоставление Украине дополнительной военной помощи и усиление санкций ЕС против России. - говорится в сообщении МИД.

Детали

Отдельной темой разговора стала подготовка к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Кроме того, Кулеба поблагодарил Нидерланды за присоединение к коалициям ИТ и дронов.

Напомним

Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, включая Великобританию, которая будет поставлять Украине передовые технологии беспилотников и усиливать ее наступательный потенциал в войне против России.