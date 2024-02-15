Кулеба обговорив з главою МЗС Нідерландів кроки до конфіскації активів рф, майбутні саміт миру та посилення санкцій
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Нідерландів та України обговорили питання конфіскації російських активів, надання більшої військової допомоги Україні, посилення санкцій та підготовку до майбутнього мирного саміту.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот. Сторони обговорили питання конфіскації заморожених активів рф, військову допомогу Україні, майбутній саміт миру та посилення санкцій. Про це повідомили в МЗС України, передає УНН.
Дипломати обговорили всеосяжну справедливість за російські злочини, включно з амбітними та швидкими кроками до конфіскації заморожених активів рф. Сторони обговорили надання Україні додаткової військової допомоги та посилення санкцій ЄС проти росії.
Деталі
Окремою темою розмови стала підготовка до Глобального саміту миру у Швейцарії. Окрім того, Кулеба подякував Нідерландам за приєднання до коаліцій ІТ і дронів.
Нагадаємо
Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Велику Британію, яка постачатиме Україні передові технології безпілотників і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти росії.