Архітектор санкцій проти росії повернеться в Білий дім - ЗМІ
Київ • УНН
Колишній архітектор санкцій проти росії Даліп Сінгх повертається в адміністрацію Байдена.
Ексголовний радник з питань національної безпеки Даліп Сінгх, який раніше був архітектором санкцій проти росії за її війну в Україні, повертається до адміністрації президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як зазначається, Сінгх зіграв центральну роль у зусиллях США з вилучення росії від світової фінансової системи, заблокувавши близько половини її військового фонду в 640 мільярдів доларів, після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Сінгх також був відомий тим, що виступав за регулювання цифрових активів, зазначаючи, що криптовалюти допомагають росії ухилятися від впливу санкцій США і є інструментом для викупу американських підприємств.
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Очікується, що тепер він працюватиме над низкою ініціатив, включно зі зміцненням ланцюжків поставок, допомогою в реформуванні Світового банку, розв'язанням боргових проблем на глобальному півдні, розширенням масштабів американської альтернативи китайській ініціативі "Один пояс, один шлях" та розробка економічної політики, спрямованої на протидію супротивникам.
Після того як наприкінці того ж року Сінгх залишив адміністрацію за сімейними обставинами, він обійняв посаду головного глобального економіста в компанії PGIM Fixed Income, що управляє активами.
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