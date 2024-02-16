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Конгрес США знав про протисупутникову зброю у рф ще декілька тижнів тому - спікер нижньої палати

Конгрес США знав про протисупутникову зброю у рф ще декілька тижнів тому - спікер нижньої палати

Київ • УНН

 • 30556 перегляди

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, Конгрес США вже кілька тижнів знає про розробку росією протисупутникової зброї.

У Конгресі США вже декілька тижнів тому знали про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон передає The Hill, пише УНН.

Деталі 

За словами Джонсона, про те, що рф розробляє протисупутниковий потенціал, йому стало відомо у січні. Після публічного попередження керівника розвідувального комітету Палати представників з розвідки Майка Тернера про цю загрозу стало широко відомо.

Це питання, про яке ми знаємо вже кілька тижнів. Ми просили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це в письмовій формі ще у січні

- заявив Джонсон у коментарі журналістам. 

У виданні зауважили, що лист було надіслано 31 січня. 

Байден дав вказівку налагодити прямий діалог з Росією щодо її протисупутникової розробки15.02.24, 22:19 • 30938 переглядiв

Законодавці зустрілись у четвер увечері в Капітолії з радником з національної безпеки Джейкм Салліваном, директором національної розвідки Авріл Хейнс та представником Пентагону.

Після цього Джонсон висловив переконання, що в адміністрації Байдена є план протистояння цій російській загрозі.

Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни для вирішення подібних питань. Маємо зробити це самі, і ми це зробимо

- підкреслив речник.

Нагадаємо

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі публічно підтвердив, що росія отримала "тривожну" нову протисупутникову зброю, але заявив, що вона не може безпосередньо спричинити "фізичне знищення" на Землі.заявив, що публічно

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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