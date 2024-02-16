Конгрес США знав про протисупутникову зброю у рф ще декілька тижнів тому - спікер нижньої палати
Київ • УНН
За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, Конгрес США вже кілька тижнів знає про розробку росією протисупутникової зброї.
У Конгресі США вже декілька тижнів тому знали про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон передає The Hill, пише УНН.
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За словами Джонсона, про те, що рф розробляє протисупутниковий потенціал, йому стало відомо у січні. Після публічного попередження керівника розвідувального комітету Палати представників з розвідки Майка Тернера про цю загрозу стало широко відомо.
Це питання, про яке ми знаємо вже кілька тижнів. Ми просили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це в письмовій формі ще у січні
У виданні зауважили, що лист було надіслано 31 січня.
Байден дав вказівку налагодити прямий діалог з Росією щодо її протисупутникової розробки15.02.24, 22:19 • 30938 переглядiв
Законодавці зустрілись у четвер увечері в Капітолії з радником з національної безпеки Джейкм Салліваном, директором національної розвідки Авріл Хейнс та представником Пентагону.
Після цього Джонсон висловив переконання, що в адміністрації Байдена є план протистояння цій російській загрозі.
Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни для вирішення подібних питань. Маємо зробити це самі, і ми це зробимо
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