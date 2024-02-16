За даними Білого дому, росія розробляє нову протисупутникову зброю

У четвер Білий дім публічно підтвердив, що рф розвиває військовий потенціал для використання проти супутників у космосі, - поки що зброя не працює і не може спричинити пряме фізичне знищення на Землі, але розробка, згідно з інформацією речника Білого дому Джон Кірбі – є "тривожною". Про це передає УНН із посиланням на abc news.

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Після того, як високопоставлений республіканець у Палаті представників виступив з розпливчастими попередженнями про "серйозну загрозу національній безпеці", речник Білого дому Джон Кірбі публічно підтвердив, що росія отримала "тривожну" нову протисупутникову зброю, але заявив, що вона не може безпосередньо спричинити "фізичне знищення" на Землі.

По-перше, це не активний потенціал, який був розгорнутий, і хоча прагнення Росії до цього конкретного потенціалу викликає занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає - сказав Кірбі.

Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити фізичне знищення тут, на Землі - додав він.

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