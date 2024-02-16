По данным Белого дома, россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие

В четверг Белый дом публично подтвердил, что рф развивает военный потенциал для использования против спутников в космосе, - пока оружие не работает и не может вызвать прямое физическое уничтожение на Земле, но разработка, согласно информации представителя Белого дома Джон Кирби - является "тревожной". Об этом передает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

После того, как высокопоставленный республиканец в Палате представителей выступил с расплывчатыми предупреждениями о "серьезной угрозе национальной безопасности", представитель Белого дома Джон Кирби публично подтвердил, что Россия получила "тревожное" новое противоспутниковое оружие, но заявил, что оно не может непосредственно вызвать "физическое уничтожение" на Земле.

Во-первых, это не активный потенциал, который был развернут, и хотя стремление России к этому конкретному потенциалу вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-то безопасности нет - сказал Кирби.

Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле - добавил он.

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