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Білий дім застеріг Путіна від втручання в американські вибори

Білий дім застеріг Путіна від втручання в американські вибори

Київ • УНН

 • 30544 перегляди

Білий дім застерігає Путіна від втручання у вибори в США, в тому числі через коментарі на підтримку переобрання Байдена.

Адміністрація президента США Джо Байднена застерігає російського президента Володимира Путіна від втручання в американські вибори, зокрема і шляхом особистих заяв. Про це заявив  координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Путін має стояти осторонь наших виборів. Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі – і, звісно, її діям в Україні

сказав Кірбі.

Так Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

Білий дім сподівається, що Конгрес узгодить додаткове фінансування для України – Кірбі30.01.24, 22:51 • 79052 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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