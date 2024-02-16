Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы
Белый дом предостерегает Путина от вмешательства в выборы в США, в том числе из-за комментариев в поддержку переизбрания Байдена.
Террорист Брейвик проиграл суд против государства
Осужденный серийный убийца Андерс Брейвик проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине
По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с Россией.
В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы
В Польше задержали гражданина Украины, который якобы планировал взорвать объекты во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.
Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters
Зеленский подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией 16 февраля во время визитов в их столицы, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины.
На Авдеевском направлении украинские подразделения получают плановое усиление - Тарнавский
Украинские войска в Авдеевке получают подкрепление и маневрируют, продолжая защищать город и уничтожать российские силы, несмотря на тяжелые бои.
Из 13 больших десантных кораблей России в Черном море остались 8 - эксперт
После нападения в Черном море осталось 8 из первоначальных 13 крупных российских десантных кораблей, поскольку 5 кораблей были уничтожены или серьезно повреждены.
Байден в Instagram опубликовал фото с Зеленским и вспомнил об Украине
Байден опубликовал фото с Зеленским и его женой в Instagram и предупредил, что неспособность поддержать Украину в это критическое время никогда не будет забыта.
Информатора ФБР обвиняют во лжи о связях Джо и Хантера Байденов с украинской энергокомпанией
Информатора ФБР обвиняют во лжи о вероятных платежах украинской энергетической компании Burisma Джо и Хантеру Байденам.
Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки
Парламент Греции подавляющим большинством голосов проголосовал за легализацию однополых браков. Закон натолкнулся на сильное сопротивление православной церкви.