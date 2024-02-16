Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы

Администрация президента США Джо Байднена предостерегает российского президента Владимира Путина от вмешательства в американские выборы, в том числе и путем личных заявлений. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга, передает УНН.

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Путин должен стоять в стороне от наших выборов. Я думаю, Путин очень хорошо знает, что эта администрация делала, чтобы противостоять злонамеренному влиянию РФ во всем мире - и, конечно, ее действиям в Украине сказал Кирби.

Так Кирби ответил на просьбу журналистов прокомментировал последние заявления лидера РФ, якобы ему выгодно, чтобы Джо Байден был переизбран на второй срок.

Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби