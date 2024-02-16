Конгресс США знал о противоспутниковом оружии у рф еще несколько недель назад - спикер нижней палаты

В Конгрессе США уже несколько недель назад знали о угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон передает The Hill, пишет УНН.

Детали

По словам Джонсона, о том, что рф разрабатывает противоспутниковый потенциал, ему стало известно в январе. После публичного предупреждения руководителя разведывательного комитета Палаты представителей по разведке Майка Тернера об этой угрозе стало широко известно.

Это вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы просили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменной форме еще в январе - заявил Джонсон в комментарии журналистам.

В издании отметили, что письмо было отправлено 31 января.

Байден дал указание наладить прямой диалог с Россией по ее противоспутниковой разработке

Законодатели встретились в четверг вечером в Капитолии с советником по национальной безопасности Джейкм Салливаном, директором национальной разведки Аврил Хейнс и представителем Пентагона.

После этого Джонсон выразил убеждение, что у администрации Байдена есть план противостояния этой российской угрозе.

Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны для решения подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем - подчеркнул спикер.

Напомним

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби публично подтвердил, что Россия получила "тревожное" новое противоспутниковое оружие, но заявил, что оно не может непосредственно вызвать "физическое уничтожение" на Земле.заявил, что публично