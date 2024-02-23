Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, которые поддерживают войну в Украине

Великобритания ввела более 50 новых санкций против лиц и компаний, которые поддерживают российскую агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о введении более 50 новых санкций против лиц и компаний, поддерживающих войну рф.

Новые санкции нацелены на ключевые секторы российской экономики, оказывающие поддержку военным операциям, включая поставки систем залпового огня, ракет и взрывчатых веществ. Меры также охватывают ограничения в торговле металлами, бриллиантами и энергоносителями.

В перечень объектов санкций вошли российские компании, связанные с производством боеприпасов, включая крупнейшего производителя - ГП "Свердлов".

Также под санкции попали ключевые импортеры и производители станков, которые играют важную роль в производстве оборонных систем.

Среди объектов санкций находится и нефтетрейдер Niels Troost и его компания Paramount Energy & Commodities SA, которые помогают в поддержке энергетического сектора России. Кроме того, попали под санкции компании Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые оперируют в российском энергетическом секторе.

Санкции тоже охватили две российские алмазные компании и павла мариничева, генерального директора "Алросы" - крупнейшего российского государственного производителя алмазов. Оценивается, что эти компании занимают 30% доли мирового алмазного рынка.

Дополнительно под санкции попали пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.

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