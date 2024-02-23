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The Guardian

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російських школярів навчатимуть "критичного мислення" на прикладі інтерв’ю путіна Такеру Карлсону

Київ • УНН

 • 24001 перегляди

У російських школах навчатимуть критичного мислення на прикладі інтерв'ю путіна з Такером Карлсоном.

російських школярів навчатимуть "критичного мислення" на прикладі інтерв’ю путіна Такеру Карлсону

До російських шкіл передали методичку для навчання дітей за матеріалами інтерв'ю володимира путіна Такеру Карлсону. На думку авторів методички, інтерв’ю допоможе школярам краще розвивати критичне мислення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Таку практику запроваджено російським керівництвом, і зокрема у російські школи передали методичку для навчання дітей за матеріалами вказаного інтерв’ю путіна американському журналісту

- йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому, документ опублікований на порталі "Единый урок рф", рекомендує вчителям вивчати інтерв’ю разом із дітьми, проводити в класах дебати за темами розмови путіна і Карлсона, залучати дітей до "дослідницьких проєктів" за мотивами інтерв’ю і розбирати його як медіатекст. 

Зазначається, що на думку авторів методички, інтерв’ю допоможе школярам "краще зрозуміти позицію росії на світовій арені" і розвинути критичне мислення.

Нагадаємо

В інтерв'ю Такеру Карлсону путін виправдовував вторгнення Гітлера в Польщу, що дало опозиціонерам привід спробувати домогтися порушення кримінальної справи проти путіна за реабілітацію нацизму.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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