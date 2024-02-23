российских школьников будут учить "критическому мышлению" на примере интервью путина Такеру Карлсону
Киев • УНН
В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью путина с Такером Карлсоном.
В российские школы передали методичку для обучения детей по материалам интервью владимира путина Такеру Карлсону. По мнению авторов методички, интервью поможет школьникам лучше развивать критическое мышление. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Такая практика введена российским руководством, и в частности в российские школы передали методичку для обучения детей по материалам указанного интервью путина американскому журналисту
Детали
При этом, документ опубликованный на портале "Единый урок рф", рекомендует учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.
Отмечается, что по мнению авторов методички, интервью поможет школьникам "лучше понять позицию россии на мировой арене" и развить критическое мышление.
Напомним
В интервью Такеру Карлсону путин оправдывал вторжение Гитлера в Польшу, что дало оппозиционерам повод попытаться добиться возбуждения уголовного дела против путина за реабилитацию нацизма.
российских школьников будут учить "критическому мышлению" на примере интервью путина Такеру Карлсону
В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью путина с Такером Карлсоном.
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