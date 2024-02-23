Британский министр высказалась об устранении Путина, но в правительстве Соединенного Королевства считают это "вопросом русского народа"
Киев • УНН
Британский министр считает, что Соединенное Королевство должно сотрудничать с НАТО и ее союзниками для победы в Украине и, чтобы "в конце концов" вытеснить российского лидера из Кремля. Однако судя по отзыву спикера премьер-министра Риши Сунака, чиновница пошла немного дальше, чем официальная политика Великобритании.
В программе "Время вопросов" на BBC, Лора Фаррис, британский министр по делам пострадавших и их защиты, отметила о важности объединенного фронта с НАТО, поддержки Украины и военной победы, которая "в конце концов" позволит отстранить от власти российского президента Путина. После этого заявления, представитель премьер-министра Риши Сунака не подтвердил согласие с комментариями Фаррис, отметив, что будущее Путина является "делом российского народа".
Об этом передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Во время ответа на вопрос ведущей программы Фионы Брюс "Время вопросов и ответов" на BBC, об эффективности санкций против России, министр по делам потерпевших и защиты Великобритании Лора Фаррис подчеркнула, что победа Украины над рф - это "единственный способ, в конечном счете, устранить его от власти".
Война в Украине также дорого стоит путину. Это стоит ему денег, это стоит ему политического капитала, это стоит ему поддержки российских граждан. Мы не можем сами определять его будущее, но коллективно, вместе с НАТО, при поддержке наших союзников, продолжая поддерживать Украину и, в конце концов, видеть ее победу - это единственный путь, который, в конце концов, позволит нам отстранить его от власти
Впрочем, в правительстве отступили от слов Фаррис, - в пятницу 23 февраля, представитель Риши Сунака отказался сказать, согласен ли премьер-министр с комментариями Фарриса.
Будущее владимира путина - дело российского народа
Мы уже говорили о Путине и его незаконной войне. Будущее России должен решать русский народ
Напомним,
Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, поддерживающих агрессию РФ, нацеленных на такие ключевые сектора, как вооружение, энергетика и алмазодобывающая промышленность.
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Британский министр высказалась об устранении Путина, но в правительстве Соединенного Королевства считают это "вопросом русского народа"
Британский министр считает, что Соединенное Королевство должно сотрудничать с НАТО и ее союзниками для победы в Украине и, чтобы "в конце концов" вытеснить российского лидера из Кремля. Однако судя по отзыву спикера премьер-министра Риши Сунака, чиновница пошла немного дальше, чем официальная политика Великобритании.
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