Британский министр высказалась об устранении Путина, но в правительстве Соединенного Королевства считают это "вопросом русского народа"

В программе "Время вопросов" на BBC, Лора Фаррис, британский министр по делам пострадавших и их защиты, отметила о важности объединенного фронта с НАТО, поддержки Украины и военной победы, которая "в конце концов" позволит отстранить от власти российского президента Путина. После этого заявления, представитель премьер-министра Риши Сунака не подтвердил согласие с комментариями Фаррис, отметив, что будущее Путина является "делом российского народа".

Об этом передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Во время ответа на вопрос ведущей программы Фионы Брюс "Время вопросов и ответов" на BBC, об эффективности санкций против России, министр по делам потерпевших и защиты Великобритании Лора Фаррис подчеркнула, что победа Украины над рф - это "единственный способ, в конечном счете, устранить его от власти".

Война в Украине также дорого стоит путину. Это стоит ему денег, это стоит ему политического капитала, это стоит ему поддержки российских граждан. Мы не можем сами определять его будущее, но коллективно, вместе с НАТО, при поддержке наших союзников, продолжая поддерживать Украину и, в конце концов, видеть ее победу - это единственный путь, который, в конце концов, позволит нам отстранить его от власти - заявила Лора Фаррис.

Впрочем, в правительстве отступили от слов Фаррис, - в пятницу 23 февраля, представитель Риши Сунака отказался сказать, согласен ли премьер-министр с комментариями Фарриса.

Будущее владимира путина - дело российского народа - заявил официальный заместитель премьер-министра.

Мы уже говорили о Путине и его незаконной войне. Будущее России должен решать русский народ - добавил он.

Напомним,

Великобритания ввела более 50 новых санкций против российских лиц и компаний, поддерживающих агрессию РФ, нацеленных на такие ключевые сектора, как вооружение, энергетика и алмазодобывающая промышленность.

В российских школах будут учить критическому мышлению на примере интервью Путина с Такером Карлсоном.

Украина близка к получению 900 миллионов долларов от МВФ в качестве следующего кредитного транша, который поможет профинансировать ее оборону от России и выполнить долговые обязательства.