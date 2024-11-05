россия тестировала возможность организации терактов на борту пассажирских самолетов во время их перелетов из Европы в США и Канаду. В ходе расследования были обнаружены зажигательные устройства, а также задержаны подозреваемые The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что западные спецслужбы обнаружили два зажигательных устройства, которые были отправлены через службу DHL. По их мнению, это было частью тайной операции рф, которая имела целью спровоцировать пожары на борту гражданских самолетов. Подобные устройства вспыхнули в июле в логистических центрах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания).

Инциденты с пожарами инициировали международный поиск виновных. Следователи и разведывательные агентства в Европе выяснили, что во "взрывных посылках" содержались электромассажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. Следователи пришли к выводу, что они были частью большего заговора российских спецслужб, - отмечает издание.



Организаторов взрывов в Германии и Британии искали по всей Европе. Национальная прокуратура Польши задержала четырех человек и обвинила их в участии в диверсионных или террористических акциях в пользу иностранной разведки. Следователи не раскрывали их имена и национальности. Продолжается поиск еще по меньшей мере двух причастных.

В прокуратуре подтвердили, что целью взрывов было тестирование канала для передачи таких посылок, которые планировали отправить в США и Канаду.

В ответ на запрос The Wall Street Journal, пресс-секретарь российского диктатора путина песков заявил, что в кремле "никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности россии. Он охарактеризовал публикацию издания как "традиционные необоснованные инсинуации со стороны СМИ.

рф подозревают в закладке устройства в самолет, который вызвал пожар на складе в Британии - Guardian