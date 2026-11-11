В странах Балтии объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона: НАТО подняло истребители

В ночь на 11 ноября через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии пролетел беспилотник, однако его происхождение неизвестно. Власти трех стран предупредили жителей об угрозе и призвали перейти в безопасные места. Также для сопровождения воздушной цели были подняты истребители НАТО. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Власти Литвы, Латвии и Эстонии приняли масштабные меры безопасности в связи с угрозой БПЛА. В ночь на среду, 11 ноября, жителям ряда регионов этих стран было рекомендовано укрыться в безопасных местах из-за вторжения в воздушное пространство со стороны рф или беларуси неизвестных беспилотников. В ответ были подняты истребители НАТО - говорится в публикации.

По имеющейся информации, национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы объявил предупреждение о воздушной угрозе на значительной части территории страны. В частности, оно касалось Каунаса, где проживает около 300 тысяч человек. Вместе с тем, по данным издания, именно в этом регионе видели дрон и истребители. Впоследствии беспилотник покинул воздушное пространство Литвы, и за ним продолжили следить уже на территории Латвии.

В Латвии объявляли предупреждения разного уровня в нескольких краях — сначала на востоке страны, затем на юге и после этого на севере из-за угрозы беспилотников. В разное время Национальные вооруженные силы Латвии объявляли воздушную тревогу в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Балвском, Айзкраукльском, Екабпилсском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском и Гулбенском краях.

Жителей попросили укрыться в помещениях, соблюдать правило "двух стен" и следить за официальными сообщениями. Впоследствии было объявлено, что угроза на территории Латвии миновала - сообщают СМИ.

После Латвии движение беспилотника отслеживали уже в воздушном пространстве Эстонии. Сначала предупреждение объявили в южных уездах страны: Тартуском, Йыгевском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском и Пылваском, а менее чем через час предупреждение уже было объявлено и в двух районах на севере Эстонии - в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Позже власти объявили, что угроза миновала, однако информации о возможном уничтожении беспилотника не поступало.

В то же время вооруженные силы Финляндии сообщили в социальной сети X, что в восточной части Финского залива были введены временные ограничения на использование воздушного пространства и судоходство.

Это превентивная мера, призванная обеспечить безопасность гражданских лиц и позволить властям принять меры против возможных беспилотников — говорится в заявлении.

За последние месяцы в воздушное пространство Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы неоднократно проникали украинские дроны, которыми ВСУ атакуют россию, продолжающую полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Страны НАТО возлагают ответственность за эти инциденты на россию. По данным Киева, рф намеренно воздействует средствами радиоэлектронной борьбы на эти беспилотники, перенаправляя их в страны Балтии и Финляндию - пишет издание.

Напомним

Беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы и уничтоженный истребителями НАТО, залетел на территорию страны из беларуси.