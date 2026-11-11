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У країнах Балтії оголосили повітряну тривогу через невідомий дрон: НАТО підняла винищувачі

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Невідомий безпілотник порушив повітряний простір трьох країн Балтії. НАТО підняло винищувачі, а мешканців закликали перейти в укриття.

У країнах Балтії оголосили повітряну тривогу через невідомий дрон: НАТО підняла винищувачі

У ніч на 11 листопада через повітряний простір Литви, Латвії та Естонії пролетів безпілотник, але його походження - невідоме. Влада трьох країн попередила мешканців про загрозу та закликала перейти в безпечні місця. Також для супроводу повітряної цілі підняли винищувачі НАТО. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Влада Литви, Латвії та Естонії вжила масштабних заходів безпеки у зв'язку з загрозою БПЛА. У ніч на середу, 11 листопада, мешканцям низки регіонів цих країн було рекомендовано сховатися в безпечних місцях через вторгнення в повітряний простір з боку рф чи білорусі невідомих безпілотників. У відповідь були підняті винищувачі НАТО

- йдеться в публікації.

За наявною інформацією, національний центр управління кризовими ситуаціями Литви оголосив попередження про повітряну загрозу на значній частині території країни. Зокрема, воно стосувалося Каунаса, де проживає близько 300 тисяч людей. Водночас за даними видання, дрон та винищувачі бачили саме цьому регіоні. Згодом безпілотник залишив повітряний простір Литви, його продовжили відстежувати вже на території Латвії.

У Латвії оголошували попередження різного рівня в кількох краях - спочатку на сході країни, потім на півдні та після цього на півночі через загрозу безпілотників. У різні часи Національні збройні сили Латвії оголошували повітряну тривогу в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Балвському, Айзкраукльському, Єкабпілському, Мадонському, Цесіському, Смілтенському та Гулбенському краях.

Жителів попросили сховатися в приміщеннях, дотримуватись правил "двох стін" і стежити за офіційними повідомленнями. Згодом було оголошено, що загроза на території Латвії минула

 - повідомляють ЗМІ.

Після Латвії рух безпілотника відстежували вже в повітряному просторі Естонії. Спочатку попередження оголосили в південних повітах країни: Тартуському, Йигеваському, Вільяндіському, Валгаському, Вируському та Пилваському, а менш ніж за годину попередження вже було оголошено і у двох районах на півночі Естонії - у Ляене-Віруському та Іда-Віруському повітах. Пізніше влада оголосила, що загроза минула, але інформації про можливе знищення безпілотника не надходило.

Водночас збройні сили Фінляндії повідомили у соцмережі X, що у східній частині Фінської затоки було запроваджено тимчасові обмеження на використання повітряного простору та судноплавство.

Це запобіжний захід, покликаний забезпечити безпеку цивільних осіб і дозволити владі вжити заходів проти можливих безпілотників - йдеться в заяві.

За останні місяці в повітряний простір Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви неодноразово проникали українські дрони, якими ЗСУ атакує росію, яка продовжує повномасштабне вторгнення до сусідньої країни. Країни НАТО покладають відповідальність за ці інциденти на росію . За даними Києва, рф навмисно впливає засобами радіоелектронної боротьби на ці безпілотники, перенаправляючи їх до країн Балтії та Фінляндії

- пише видання.

Нагадаємо

Безпілотник, який порушив повітряний простір Литви та був знищений винищувачами НАТО, залетів на територію країни з білорусі.

Алла Кіосак

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