Украина против Литвы: где и когда смотреть матч Евро-2026 по футзалу

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 9128 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 10695 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 12271 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 19875 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 43679 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 20546 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 23687 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32462 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 70282 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34826 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенкаVideo23 января, 08:40 • 5706 просмотра
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рфPhoto23 января, 08:47 • 8230 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 41545 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 17141 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 16844 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 9128 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 43679 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 70282 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 66526 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 69137 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 16919 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 17217 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 35419 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 50889 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 45676 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ

Украина против Литвы: где и когда смотреть матч Евро-2026 по футзалу

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Национальная сборная Украины по футзалу сыграет с Литвой 25 января в 17:00 на "Жальгирис Арене" в Каунасе. Трансляция матча Евро-2026 будет доступна на MEGOGO.

Украина против Литвы: где и когда смотреть матч Евро-2026 по футзалу

25 января национальная сборная Украины по футзалу сыграет с командой Литвы в рамках чемпионата Европы-2026. Игра обещает быть увлекательной, так как одной, так и другой команде нужно добывать зачетные пункты. Встреча команд состоится на "Жальгирис Арене" в городе Каунас, передает УНН.

Где и когда смотреть

Матч будет транслироваться на онлайн-сервисе MEGOGO, игра стартует в 17:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что украинцам жизненно необходимо побеждать Литву, так как подопечные Александра Косенко уступили в первом матче армянам (1:2) и теперь имеют затруднительное положение в группе. Литовцы же свою первую игру в рамках Евро-2026 провели против Чехии, с которой расписали мировую ничью (3:3). Добавим, что из этого квартета свой путь по турниру продолжат две лучшие команды.

Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-202622.01.26, 19:14 • 2744 просмотра

Что же касается прогноза букмекеров, то стоит отметить, что Украина является безоговорочным лидером этого противостояния. В основном, профессиональные прогнозисты дают 1.2 –1.3. Ничья является наименее вероятным исходом игры. Триумф же литовцев по разным расчетам доходит до коэффициента 5.

Станислав Кармазин

Спорт
Каунас
Армения
Литва
Чешская Республика
Украина