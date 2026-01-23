Украина против Литвы: где и когда смотреть матч Евро-2026 по футзалу
Киев • УНН
Национальная сборная Украины по футзалу сыграет с Литвой 25 января в 17:00 на "Жальгирис Арене" в Каунасе. Трансляция матча Евро-2026 будет доступна на MEGOGO.
25 января национальная сборная Украины по футзалу сыграет с командой Литвы в рамках чемпионата Европы-2026. Игра обещает быть увлекательной, так как одной, так и другой команде нужно добывать зачетные пункты. Встреча команд состоится на "Жальгирис Арене" в городе Каунас, передает УНН.
Где и когда смотреть
Матч будет транслироваться на онлайн-сервисе MEGOGO, игра стартует в 17:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что украинцам жизненно необходимо побеждать Литву, так как подопечные Александра Косенко уступили в первом матче армянам (1:2) и теперь имеют затруднительное положение в группе. Литовцы же свою первую игру в рамках Евро-2026 провели против Чехии, с которой расписали мировую ничью (3:3). Добавим, что из этого квартета свой путь по турниру продолжат две лучшие команды.
Что же касается прогноза букмекеров, то стоит отметить, что Украина является безоговорочным лидером этого противостояния. В основном, профессиональные прогнозисты дают 1.2 –1.3. Ничья является наименее вероятным исходом игры. Триумф же литовцев по разным расчетам доходит до коэффициента 5.