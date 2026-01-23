Україна проти Литви: де та коли дивитися матч Євро2026 з футзалу
Київ • УНН
Національна збірна України з футзалу зіграє з Литвою 25 січня о 17:00 на "Жальгіріс Арені" в Каунасі. Трансляція матчу Євро-2026 буде доступна на MEGOGO.
25 січня національна збірна України з футзалу зіграє з командою Литви в рамках чемпіонату Європи2026. Гра обіцяє бути захопливою, так як одній, так й іншій команді потрібно здобувати залікові пункти. Зустріч команд відбудеться на "Жальгіріс Арені" у місті Каунас, передає УНН.
Де та коли дивитися
Матч транслюватиметься на онлайн-сервісі MEGOGO, гра стартує о 17:00 за київським часом.
Варто зауважити, що українцям життєво необхідно перемагати Литву, так як підопічні Олександра Косенка поступилися у першому матчі вірменам (1:2) і тепер мають скрутне становище в групі. Литовці ж свою першу гру в рамках Євро-2026 провели проти Чехії, з якою розписали мирову нічию (3:3). Додамо, що із цього квартету свій шлях по турніру продовжать дві найкращі команди.
Що ж до прогнозу букмекерів, то варто зазначити, що Україна є беззаперечним лідером цього протистояння. В основному, професійні прогнозисти дають 1.2 –1.3. Нічия є найменш імовірним підсумком гри. Тріумф же литовців за різними розрахунками доходить до коефіцієнта 5.