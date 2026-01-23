$43.170.01
15:12 • 7414 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 9290 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 11483 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 18887 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 42240 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 20270 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 23297 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 31845 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 69623 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34656 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Теги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна проти Литви: де та коли дивитися матч Євро2026 з футзалу

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Національна збірна України з футзалу зіграє з Литвою 25 січня о 17:00 на "Жальгіріс Арені" в Каунасі. Трансляція матчу Євро-2026 буде доступна на MEGOGO.

Україна проти Литви: де та коли дивитися матч Євро2026 з футзалу

25 січня національна збірна України з футзалу зіграє з командою Литви в рамках чемпіонату Європи2026. Гра обіцяє бути захопливою, так як одній, так й іншій команді потрібно здобувати залікові пункти. Зустріч команд відбудеться на "Жальгіріс Арені"  у місті Каунас, передає УНН.

Де та коли дивитися

Матч транслюватиметься на онлайн-сервісі MEGOGO, гра стартує о 17:00 за київським часом.

Варто зауважити, що українцям життєво необхідно перемагати Литву, так як підопічні Олександра Косенка поступилися у першому матчі вірменам  (1:2) і тепер мають скрутне становище в групі. Литовці ж свою першу гру в рамках Євро-2026 провели проти Чехії, з якою розписали мирову нічию (3:3). Додамо, що із цього квартету свій шлях по турніру продовжать дві найкращі команди.

Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-202622.01.26, 19:14 • 2728 переглядiв

Що ж до прогнозу букмекерів, то варто зазначити, що Україна є беззаперечним лідером цього протистояння. В основному, професійні прогнозисти дають 1.2 –1.3. Нічия є найменш імовірним підсумком гри. Тріумф же литовців за різними розрахунками доходить до коефіцієнта 5.

Станіслав Кармазін

Спорт
Каунас
Вірменія
Литва
Чехія
Україна