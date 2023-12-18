Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве

Германия планирует отправить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подписали в Вильнюсе "дорожную карту" по развертыванию в Литве бригады бундесвера в количестве около 5 тыс. военных.

"Писториус подчеркнул, что это "неизведанная территория для бундесвера", поскольку ранее Германия не размещала на постоянной основе войска и военные базы за пределами страны, Анушаускас заявил об "историческом решении". Они подтвердили обязательство "защищать друг друга и каждый дюйм территории альянса"", - пишет издание.

Основой бригады станут батальоны из Баварии и земли Северный Рейн-Вестфалия. Инфраструктуру для бригады планируется построить в Руднинкае, недалеко от Вильнюса и в Рукле, вблизи Каунаса.

На новую базу военнослужащие смогут привезти семьи, там хотят открыть немецкоязычные школы и детсады. К 2027 году немецкая боевая бригада в республике должна быть полностью боеспособной.

Напомним,

Летом Писториус заявлял, что Германия планирует отправить четыре тысячи военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.