Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве
Киев • УНН
Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО, а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.
Германия планирует отправить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подписали в Вильнюсе "дорожную карту" по развертыванию в Литве бригады бундесвера в количестве около 5 тыс. военных.
"Писториус подчеркнул, что это "неизведанная территория для бундесвера", поскольку ранее Германия не размещала на постоянной основе войска и военные базы за пределами страны, Анушаускас заявил об "историческом решении". Они подтвердили обязательство "защищать друг друга и каждый дюйм территории альянса"", - пишет издание.
Основой бригады станут батальоны из Баварии и земли Северный Рейн-Вестфалия. Инфраструктуру для бригады планируется построить в Руднинкае, недалеко от Вильнюса и в Рукле, вблизи Каунаса.
На новую базу военнослужащие смогут привезти семьи, там хотят открыть немецкоязычные школы и детсады. К 2027 году немецкая боевая бригада в республике должна быть полностью боеспособной.
Напомним,
Летом Писториус заявлял, что Германия планирует отправить четыре тысячи военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.
Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве
Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО, а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.
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