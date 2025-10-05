Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов
Киев • УНН
В субботу вечером воздушное пространство над международным аэропортом Вильнюса было ограничено, вероятно, из-за замеченных воздушных шаров. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы Каунаса, Риги и Гданьска.
Поздно вечером в субботу, 4 октября, над международным аэропортом Вильнюса было ограничено воздушное пространство, вероятно, из-за замеченных воздушных шаров. Аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов, а самолеты направляют на запасные аэродромы. Об этом информирует УНН со ссылкой на LRT.lt и страницу сервиса Flightradar24.
Подробности
По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.
Представительница LTOU заявила, что рейсы сейчас перенаправляются в аэропорты Каунаса и Риги.
Один из рейсов из Турции также был направлен в аэропорт Гданьска, согласно данным сайта Flightradar24.com.
Пока воздушное пространство закрыто, ситуация меняется каждые несколько минут
Вильнюсский аэропорт выясняет причины инцидента, однако предварительно считается, что вблизи аэропорта могли находиться воздушные шары.
Один из пассажиров рассказал LRT.lt, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Уже после посадки в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только это разрешат.
Однако после часа ночи пассажиру сообщили, что для них организован автобус из Риги в Вильнюс.
Это уже не первый подобный случай в Вильнюсском аэропорту.
Напомним
20 августа в Вильнюсском аэропорту временно остановили воздушное движение из-за обнаружения беспилотника. Позже выяснилось, что дрон принадлежит частной охранной компании.
03 сентября Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.
27 сентября Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за возможной фиксации дронов, что привело к задержке рейса LOT Polish Airlines. Это уже второй подобный инцидент за день.
