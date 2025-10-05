Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов

Поздно вечером в субботу, 4 октября, над международным аэропортом Вильнюса было ограничено воздушное пространство, вероятно, из-за замеченных воздушных шаров. Аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов, а самолеты направляют на запасные аэродромы. Об этом информирует УНН со ссылкой на LRT.lt и страницу сервиса Flightradar24.

Подробности

По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Представительница LTOU заявила, что рейсы сейчас перенаправляются в аэропорты Каунаса и Риги.

Один из рейсов из Турции также был направлен в аэропорт Гданьска, согласно данным сайта Flightradar24.com.

Пока воздушное пространство закрыто, ситуация меняется каждые несколько минут - сообщили в LTOU после полуночи агентству BNS.

Вильнюсский аэропорт выясняет причины инцидента, однако предварительно считается, что вблизи аэропорта могли находиться воздушные шары.

Один из пассажиров рассказал LRT.lt, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Уже после посадки в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только это разрешат.

Однако после часа ночи пассажиру сообщили, что для них организован автобус из Риги в Вильнюс.

Это уже не первый подобный случай в Вильнюсском аэропорту.

Напомним

20 августа в Вильнюсском аэропорту временно остановили воздушное движение из-за обнаружения беспилотника. Позже выяснилось, что дрон принадлежит частной охранной компании.

03 сентября Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.

27 сентября Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за возможной фиксации дронов, что привело к задержке рейса LOT Polish Airlines. Это уже второй подобный инцидент за день.

