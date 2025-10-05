Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 28530 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 81014 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 80201 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 89130 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 111811 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89142 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43794 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52691 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35145 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22340 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
90%
744мм
Популярные новости
Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины4 октября, 14:13 • 24859 просмотра
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 15550 просмотра
Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша4 октября, 15:46 • 8496 просмотра
Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения для военной и нефтяной сфер4 октября, 16:04 • 6084 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии4 октября, 17:24 • 32234 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 81016 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 57493 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 69387 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 111813 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89142 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Чешская Республика
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 34062 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 32547 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 80202 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 44281 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 46564 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Ту-95
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В субботу вечером воздушное пространство над международным аэропортом Вильнюса было ограничено, вероятно, из-за замеченных воздушных шаров. Самолеты перенаправляют на запасные аэродромы Каунаса, Риги и Гданьска.

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов

Поздно вечером в субботу, 4 октября, над международным аэропортом Вильнюса было ограничено воздушное пространство, вероятно, из-за замеченных воздушных шаров. Аэропорт закрыт для приема и отправления воздушных судов, а самолеты направляют на запасные аэродромы. Об этом информирует УНН со ссылкой на LRT.lt и страницу сервиса Flightradar24.

Подробности

По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Представительница LTOU заявила, что рейсы сейчас перенаправляются в аэропорты Каунаса и Риги.

Один из рейсов из Турции также был направлен в аэропорт Гданьска, согласно данным сайта Flightradar24.com.

Пока воздушное пространство закрыто, ситуация меняется каждые несколько минут

- сообщили в LTOU после полуночи агентству BNS.

Вильнюсский аэропорт выясняет причины инцидента, однако предварительно считается, что вблизи аэропорта могли находиться воздушные шары.

Один из пассажиров рассказал LRT.lt, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Уже после посадки в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только это разрешат.

Однако после часа ночи пассажиру сообщили, что для них организован автобус из Риги в Вильнюс.

Это уже не первый подобный случай в Вильнюсском аэропорту.

Напомним

20 августа в Вильнюсском аэропорту временно остановили воздушное движение из-за обнаружения беспилотника. Позже выяснилось, что дрон принадлежит частной охранной компании.

03 сентября Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.

27 сентября Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за возможной фиксации дронов, что привело к задержке рейса LOT Polish Airlines. Это уже второй подобный инцидент за день.

Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов ЕС03.10.25, 00:41 • 4299 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Гданьск
Гитанас Науседа
Рига
Каунас
Латвия
Вильнюс
Турция