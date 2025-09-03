Літак президента Литви пів години кружляв над Вільнюсом через повідомлення про дрон

$41.360.01
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 5914 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 10924 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 13009 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 17804 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 27100 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 26324 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 81548 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 104846 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 147914 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 152399 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 238369 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 238340 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 229004 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 225553 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 219755 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 15155 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 27106 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 26328 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 81554 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 147919 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Данія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 19994 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 33746 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 36523 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 50713 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 96119 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

Літак президента Литви пів години кружляв над Вільнюсом через повідомлення про дрон

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.

Літак президента Литви пів години кружляв над Вільнюсом через повідомлення про дрон

Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через інформацію про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон. Про це розповів речник литовського президента Томас Бержинскас, передає LRT, пише УНН.

Деталі

За даними ресурсу Flightradar24, літак з Науседою на борту вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку

- сказав речник.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta.

Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків

- повідомили у компанії.

Нагадаємо

1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн, що прямував до Болгарії, втратив електронні навігаційні системи під час підходу до аеропорту. Причиною називають ймовірне глушіння GPS-системи з боку росії.

У кремлі заперечили причетність рф до несправності навігації літака Урсули фон дер Ляєн.

Болгарія заявила, що не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн у Пловдіві. Прем'єр-міністр Росен Желязков заявив, що це не гібридна загроза, а наслідок електронної війни.

Ольга Розгон

Новини Світу
Гітанас Науседа
Гельсінкі
Вільнюс
Литва