Літак президента Литви пів години кружляв над Вільнюсом через повідомлення про дрон
Київ • УНН
Літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.
Літак Spartan з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через інформацію про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон. Про це розповів речник литовського президента Томас Бержинскас, передає LRT, пише УНН.
Деталі
За даними ресурсу Flightradar24, літак з Науседою на борту вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.
При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку
Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta.
Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків
Нагадаємо
1 вересня літак Урсули фон дер Ляєн, що прямував до Болгарії, втратив електронні навігаційні системи під час підходу до аеропорту. Причиною називають ймовірне глушіння GPS-системи з боку росії.
У кремлі заперечили причетність рф до несправності навігації літака Урсули фон дер Ляєн.
Болгарія заявила, що не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн у Пловдіві. Прем'єр-міністр Росен Желязков заявив, що це не гібридна загроза, а наслідок електронної війни.