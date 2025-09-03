Самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за сообщения о дроне
Киев • УНН
Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы не мог приземлиться в Вильнюсе. Причиной стала информация о неизвестном дроне в воздушном пространстве, что привело к задержке посадки.
Самолет Spartan с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за информации о том, что в воздушном пространстве может находиться неизвестный дрон. Об этом рассказал представитель литовского президента Томас Бержинскас, передает LRT, пишет УНН.
Детали
По данным ресурса Flightradar24, самолет с Науседой на борту вылетел из Хельсинки в 19:10, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21:17.
При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока небезопасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку
Компания Oro navigacija уточнила, что сообщение о дроне над районом Лепкальнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uosta.
Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов
Напомним
1 сентября самолет Урсулы фон дер Ляйен, направлявшийся в Болгарию, потерял электронные навигационные системы при подходе к аэропорту. Причиной называют вероятное глушение GPS-системы со стороны России.
В Кремле отрицают причастность РФ к неисправности навигации самолета Урсулы фон дер Ляйен.
Болгария заявила, что не будет расследовать сбой GPS самолета Урсулы фон дер Ляйен в Пловдиве. Премьер-министр Росен Желязков заявил, что это не гибридная угроза, а следствие электронной войны.