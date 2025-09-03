$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 48978 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 80331 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 119087 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 133853 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 72752 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 135652 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49467 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87689 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53654 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108585 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Болгарія не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Болгарія не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн у Пловдіві. Прем'єр-міністр Росен Желязков заявив, що це не гібридна загроза, а наслідок електронної війни.

Болгарія не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн

Влада Болгарії не буде розслідувати причини збою в роботі GPS в аеропорту болгарського Пловдіва, коли туди прилетів літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За словами посадовця, "немає підстав для початку розслідування", адже подібні збої "не класифікуються як гібридні загрози чи кіберзагрози", а перешкоди GPS, на кшталт тих, що стосувалися літака фон дер Ляйєн, не є рідкістю.

З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною. Немає нічого незвичайного. Це один з наслідків (таких конфліктів- УНН)

- сказав Желязков.

Він додав, що "ці перешкоди не націлені на конкретний літак".

Нагадаємо

У неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти. За інформацією ЗМІ, сталася ймовірна російська атака з глушінням.

Інцидент з літаком фон дер Ляєн: перебої у GPS в Східній Європі не "новинка", втім тенденція небезпечна02.09.25, 13:26 • 3052 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Україна