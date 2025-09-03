Болгарія не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн
Київ • УНН
Болгарія не розслідуватиме збій GPS літака Урсули фон дер Ляйєн у Пловдіві. Прем'єр-міністр Росен Желязков заявив, що це не гібридна загроза, а наслідок електронної війни.
Влада Болгарії не буде розслідувати причини збою в роботі GPS в аеропорту болгарського Пловдіва, коли туди прилетів літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє УНН із посиланням на DW.
Деталі
За словами посадовця, "немає підстав для початку розслідування", адже подібні збої "не класифікуються як гібридні загрози чи кіберзагрози", а перешкоди GPS, на кшталт тих, що стосувалися літака фон дер Ляйєн, не є рідкістю.
З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною. Немає нічого незвичайного. Це один з наслідків (таких конфліктів- УНН)
Він додав, що "ці перешкоди не націлені на конкретний літак".
Нагадаємо
У неділю літак, який перевозив Урсулу фон дер Ляєн з Варшави до Пловдіва, був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти. За інформацією ЗМІ, сталася ймовірна російська атака з глушінням.
